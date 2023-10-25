وسط تراجع الخدمات البريدية.. جداريات تحتفي بالطوابع في عدن

في وقت تحولت فيه جدران العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى مساحة حرة تملؤها الشعارات السياسية، والعبارات الغرامية، والكلمات العشوائية، تبرز جداريات مستلهمة من إرث المدينة الثقافي وطوابعها البريدية القديمة، التي عرفتها عدن قبل 169 عامًا.

وتروي الجداريات التي بدأت تخطف أنظار المارة في مدخلي عدن القديمة أو "كريتر"، جزءًا من ذكريات المدينة وهويتها، عبر رسومات تُحيي الطوابع البريدية القديمة التي استخدمت في عدن، العام 1854، أثناء الاحتلال البريطاني، بجهود من مؤسسة "عدن أجين" الثقافية، وبتمويل من القطاع الخاص.