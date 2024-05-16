أرملة حلمي بكر ترفض مصالحة مصطفى كامل وتدلي بأقوالها لجهات التحقيق

أدلت أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر بأقوالها أمام جهات التحقيق، على خلفية اتهامها لنقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل بـ"السب والقذف والتشهير".

وقالت السيدة سماح القرشي، إنها ترفض التصالح مع " كامل" وتصر على استكمال الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنه تعدى عليها وقام بتشويه سمعتها عبر سلسلة من المواقف والمناسبات المختلفة، كان أبرزها إصداره بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيه أنها تعدت على زوجها حلمي بكر واصطحبت " بلطجية " إلى منزلها.

واستشهدت القرشي بما ورد في بيان نقيب الموسيقيين وقال فيه " لما خرج الأستاذ حلمي بكر من المستشفى ورجع لزوجته دي مكنش ينفع أروحله البيت بعد ما وقفت ضدها عشان الأستاذ حلمي، لما كانت بتجيبله بلطجية البيت تصديت لهذا الأمر وكنت وحدي ويشهد على ذلك الدكتور رضا رجب والمنتج أحمد فوزي وأسرة الموسيقار حلمي بكر بل والأستاذ حلمي بنفسه".

وكان هشام نجل حلمي بكر تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد سماح القرشي يتهمها فيه بالتسبب في وفاة والده .