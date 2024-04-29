فوضى عارمة في شوارع لندن بسبب "توم كروز"
اكتظ ميدان "ترفلغار" في العاصمة البريطانية لندن بعدد ضخم من المتفرجين، الذين تجمهروا لمشاهدة النجم الأمريكي توم كروز، خلال تصوير أحد مشاهده في فيلمه المنتظر "المهمة المستحيلة 8".
وجاء النجم البالغ من العمر 61 عامًا إلى المملكة المتحدة قبل عدة أسابيع لتصوير الفيلم، الذي يعتبر جزءًا من السلسلة الشهيرة Mission Impossible، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدى السنوات العديدة الماضية.
وتمحور المشهد، الذي قدمه النجم العالمي حول لقاء شخصية "إيثان هانت" التي يلعبها توم كروز، وشخصية "سيمون بيج" التي يجسدها "بنجي دن".
وواجه توم كروز الفوضى في الميدان، حيث لاحقه المعجبون لالتقاط الصور بينما تواجد عناصر الشرطة والجيش في المكان لتأمين الحماية لطاقم العمل وضمان سير عمليات التصوير.
ومن المقرر إطلاق الجزء الثامن من سلسلة أفلام Mission Impossible في 23 مايو 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السابع من الفيلم الذي تم إصداره في يوليو الماضي.
ومع تواصل عمليات التصوير في بضع مناطق من بريطانيا، يبدو أن الجمهور يتطلع بفارغ الصبر لمتابعة مغامرات إيثان هانت في هذا الجزء المنتظر.