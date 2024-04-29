فوضى عارمة في شوارع لندن بسبب "توم كروز"

اكتظ ميدان "ترفلغار" في العاصمة البريطانية لندن بعدد ضخم من المتفرجين، الذين تجمهروا لمشاهدة النجم الأمريكي توم كروز، خلال تصوير أحد مشاهده في فيلمه المنتظر "المهمة المستحيلة 8".

وجاء النجم البالغ من العمر 61 عامًا إلى المملكة المتحدة قبل عدة أسابيع لتصوير الفيلم، الذي يعتبر جزءًا من السلسلة الشهيرة Mission Impossible، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدى السنوات العديدة الماضية.