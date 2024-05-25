وفاة راكب تجبر طائرة على هبوط اضطراري في الكويت

أجبر تدهور الحالة الصحية لأحد ركاب طائرة خليجية في الجو قائدها على هبوط اضطراري في مطار الكويت الدولي، لإنقاذ المريض، ولكن من دون جدوى.

وقالت تقارير محلية، اليوم الجمعة، إن الراكب فلبيني الجنسية، وتوفي في الطائرة التي لم يتضح بعد لأية شركة تتبع.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني لم تسمه، اليوم الجمعة، قوله إن الطائرة كانت متجهة نحو إحدى الدول الأوروبية، قبل أن تقطع رحلتها وتهبط اضطرارياً.

وأضافت الصحيفة أن عناصر الإسعاف حضروا للطائرة فور هبوطها في محاولة لعلاج الراكب، قبل أن يكتشفوا أنه فارق الحياة.