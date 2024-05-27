وفاة فارسة محترفة خلال مشاركتها في سباق للخيل (صور)

توفيت فارسة محترفة بعد تعرضها لحادث مميت أثناء مشاركتها في بطولة للفروسية في ديفون، بالمملكة المتحدة.

وتعرَّضت الفارسة البريطانية جورجي كامبل، البالغة من العمر 36 عامًا، وحصانها "جلوبال كويست" لحادث سقوط مروع في الماء أثناء تدريبات البطولة.

ورغم وصول فرق الانقاذ لمكان الحادث على الفور، فإن جهودهم بإنعاش كامبل باءت بالفشل.

وأكدت الهيئة الإدارية للحدث في بيان لها ،يوم أمس الأحد، وفاة جورجي في الحادث، قائلة: "نعلن ببالغ الأسف والحزن وفاة البريطانية جورجي كامبل في حادث أليم خلال مشاركتها في تجارب بيكتون الدولية للخيول في ديفون، إنجلترا، يوم الأحد الـ26 من مايو 2024".