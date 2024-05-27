وفاة فارسة محترفة خلال مشاركتها في سباق للخيل (صور)
توفيت فارسة محترفة بعد تعرضها لحادث مميت أثناء مشاركتها في بطولة للفروسية في ديفون، بالمملكة المتحدة.
وتعرَّضت الفارسة البريطانية جورجي كامبل، البالغة من العمر 36 عامًا، وحصانها "جلوبال كويست" لحادث سقوط مروع في الماء أثناء تدريبات البطولة.
ورغم وصول فرق الانقاذ لمكان الحادث على الفور، فإن جهودهم بإنعاش كامبل باءت بالفشل.
وأكدت الهيئة الإدارية للحدث في بيان لها ،يوم أمس الأحد، وفاة جورجي في الحادث، قائلة: "نعلن ببالغ الأسف والحزن وفاة البريطانية جورجي كامبل في حادث أليم خلال مشاركتها في تجارب بيكتون الدولية للخيول في ديفون، إنجلترا، يوم الأحد الـ26 من مايو 2024".
وقالت الجهات المعنية، إن الأطباء البيطريين أجروا الفحوصات اللازمة للحصان، وتبين أنه لم يصب بأذى مشيرين إلى أنه عاد إلى الإسطبل.
وكانت جورجي متسابقة استعراضية رفيعة المستوى في طفولتها، قبل أن تبدأ مسيرتها المهنية في مجال الفروسية في مقاطعة كينت، حيث ولدت. وخلال سنوات مراهقتها، كانت جورجي عضوًا في الفريق البريطاني للناشئين، وظهرت للمرة الأولى كمتسابقة خمس نجوم في عام 2009، وشاركت أيضًا مع فريق المملكة المتحدة في بضع منافسات دولية.