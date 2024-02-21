إخلاء سبيل محمد رمضان بعد اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"

أخلت محكمة الجنح في مصر، اليوم الأربعاء، سبيل الفنان المصري محمد رمضان بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وحجزت جلسة المعارضة على حكم حبسه سنة إلى 6 مارس.

وكانت محكمة الجنح قد قضت بحبس محمد رمضان سنة غيابيا؛ بسبب دعوى تقدم بها محامي اتهمه خلالها بنشر أخبار كاذبة عن أحد البنوك العربية في مصر.

وحضر محمد رمضان إلى المحكمة صباح اليوم بسيارته الفارهة، وسط حراسة مشددة، وفور وصوله أمام المحكمة احتشد المارة لالتقاط صور تذكارية معه، وحاولوا دخول المحكمة معه إلا أن أمن المحكمة منعهم. وسلم رمضان نفسه للأمن للتحفظ عليه قبل الجلسة.

ودفع محامي رمضان أن الفيديو الذي نشره موكله يفتقد القصد الجنائي، وهو الإضرار باقتصاد مصر، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك أنه قال في نهاية الفيديو، إنه وماله ملك لمصر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ما قبل 3 سنوات، عندما خرج رمضان في فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" ، قال خلاله إن الدولة المصرية تحفظت على أمواله المودعة في بنك cib (البنك التجاري الدولي، مصر).

وذكر رمضان أنه استيقظ في الصباح على اتصال هاتفي تلقاه من موظف في البنك، يخطره فيه بتحفظ الدولة على أمواله.

وعلق الفنان المصري على الفيديو بالقول: "أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض".

بدورها كشفت النيابة العامة في مصر آنذاك، عن السبب وراء التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، بحسب ما أعلن الأخير في مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، مشيرة إلى أن التحفظ جاء تنفيذا لحكم قضائي.

وقالت النيابة المصرية في بيانها: "بشأن التحفظ على أموال محمد رمضان، فلا اختصاص للنيابة العامة فيه، والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي".