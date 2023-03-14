في زلة جديدة.. بايدن يكشف عن طلب خاص من جيمي كارتر
كشف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر طلب منه إلقاء خطاب التأبين عند وفاته، قبل أن يدرك أنه لا ينبغي أن يقول ذلك.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الثلاثاء، أن بايدن (80 عامًا) ارتكب زلة لسان واضحة خلال حملة لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي في مدينة "سانتا في" بولاية كاليفورنيا، الاثنين، بينما كان يتحدث عن صحة كارتر الذي دخل رعاية المسنين الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله خلال الحفل: "لقد طلب كارتر مني تأبينه"، قبل أن يتدارك نفسه ويضيف: "معذرة، لا يجب أن أقول ذلك".
وجاءت تعليقات بايدن على حالة الرئيس الأسبق جيمي كارتر البالغ من العمر 98 عامًا، بالقرب من نهاية خطابه بحديثه عن مبادرته الخاصة بالسرطان، ودعا فيها إلى مزيد من التمويل لوكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للصحة التي تدعم تطوير الأبحاث العالية التأثير.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في آب/ أغسطس 2015، خضع كارتر الذي شغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة من عام 1977 إلى عام 1981، لعملية جراحية لإزالة كتلة من كبده.
وأضافت أنه في وقت لاحق من ذلك الشهر، عقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن أن الأطباء وجدوا 4 نقاط سرطانية صغيرة في دماغه.
وأوضحت أنه في الشهر الماضي، أعلن مركز كارتر أنه بعد سلسلة من فترات الإقامة القصيرة في المستشفى، قرر رئيس الولايات المتحدة الأطول عمراً عدم إجراء تدخل طبي إضافي، والاكتفاء بتلقي رعاية في دار مسنين.
وأشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أن بايدن وكارتر يعرف كل منهما الآخر منذ عام 1976.
وأيد كارتر وزوجته روزالين بايدن كرئيس للولايات المتحدة في تصريحات مسجلة مسبقًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2020.
وقال كارتر: "يجب أن يكون جو بايدن رئيسنا القادم"، مضيفًا أن بايدن هو "الشخص المناسب لهذه اللحظة في تاريخ أمتنا".