في زلة جديدة.. بايدن يكشف عن طلب خاص من جيمي كارتر

كشف الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر طلب منه إلقاء خطاب التأبين عند وفاته، قبل أن يدرك أنه لا ينبغي أن يقول ذلك.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الثلاثاء، أن بايدن (80 عامًا) ارتكب زلة لسان واضحة خلال حملة لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي في مدينة "سانتا في" بولاية كاليفورنيا، الاثنين، بينما كان يتحدث عن صحة كارتر الذي دخل رعاية المسنين الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله خلال الحفل: "لقد طلب كارتر مني تأبينه"، قبل أن يتدارك نفسه ويضيف: "معذرة، لا يجب أن أقول ذلك".

وجاءت تعليقات بايدن على حالة الرئيس الأسبق جيمي كارتر البالغ من العمر 98 عامًا، بالقرب من نهاية خطابه بحديثه عن مبادرته الخاصة بالسرطان، ودعا فيها إلى مزيد من التمويل لوكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للصحة التي تدعم تطوير الأبحاث العالية التأثير.