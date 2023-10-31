خطيبة ماثيو بيري السابقة: كان معقدًا وتسبب لي بألم لم يسبق أن اختبرته

أثارت "مولي هورويتز" الجدل بمنشورتحدثت فيه عن خطيبها السابق الممثل "ماثيو بيري" بطل مسلسل فريندزالشهير، الذي توفي يوم السبت الماضي عن 54 عامًا.

وقالت مولي في منشور عبر إنستغرام: " كان يحب أن يتحدث الجميع عن موهبته، لقد كان موهوبًا حقًّا".

وأضافت مولي التي ارتبطت بماثيو بيري منذ عام 2018 وحتى عام 2021: "من الواضح أنني عرفت هذا الرجل بطريقة مختلفة تمامًا؛ فبينما أحببته بشكل أعمق من أن أفهمه، إلا أنه كان معقدًا، وتسبب لي بألم لم اختبره من قبل".

وتابعت: "لم يؤثر أحد بحياتي كماثيو بيري، ممتنة لذلك، ولكل ما تعلمته من علاقتنا معًا".

وأنهت مولي رسالتها قائلة: "سأكون مقصرة في حال لم أذكر "آل أنون" المكان الأمثل لأولئك الذين يحبون شخصًا يعاني من هذا المرض المدمر. ماثيو، أشعر بالراحة لأنك بسلام الآن".

ويبدو أن مولي أرادت الإشارة بجملتها الأخيرة بشكل غير مباشر إلى معركة بيري مع إدمان الكحول التي عانى منها معظم حياته.