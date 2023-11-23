طرح أزياء وإكسسوارات مسلسل "ذا كراون" في مزاد

تطرح دار "بونامس" ملابس وإكسسوارات استُخدمت في مسلسل "ذا كراون" The Crown الشهير المعروض عبر نتفليكس، في مزاد مُرتقب بالعاصمة البريطانية وعبر الإنترنت خلال شباط/فبراير.

ومن بين 450 قطعة يُعتزم بيعها، توجد نسخة عن سيارة الأميرة ديانا الخضراء من نوع "جاغوار"، وعن بوابة من قصر باكنغهام استُخدمت في المسلسل.

وستعرض دار "بونامس" البريطانية هذه القطع للعامّة في صالاتها في نيويورك ولوس أنجلوس وباريس ولندن، قبل بيعها في مزاد مُرتقب في العاصمة البريطانية بتاريخ السابع من شباط/فبراير.

وسيُطرح عدد من القطع للبيع عبر الإنترنت بين 30 كانون الثاني/يناير و8 شباط/فبراير.

وأبدى شارلي توماس، أحد مدراء مجموعة "بونامس" في المملكة المتحدة، إعجابه بـ"مستوى الدقة" في الإكسسوارات والفساتين، وبتفاصيل الديكور "الاستثنائي" على غرار نسخة لواجهة مقر إقامة رئيس الوزراء "التي تجعل المشاهدين يشعرون وكأنّ المَشاهد صُوّرت في المكان الحقيقي".