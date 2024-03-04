وفاة الفنان المصري جميل برسوم

وأعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري عن وفاة "برسوم" من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قال فيه: "الراحة الأبدية أعطه يارب بنورك الدائم فلتضئ له وليسترح فى سلام آمين، نقدم تعازينا القلبية فى رحيل الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذى أمتعنا جميعًا بأعماله الفنية الراقية طالبين له الرحمة والمغفرة من الله.. والعزاء لذويه ومحبيه".

ومن المقرر إقامة جنازة برسوم اليوم بكنيسة ماري جرجس بمسقط رأسه بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة بمصر.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل خلال مهرجان المركز الكاثوليكي المصري، حيث كرّم على مجمل أعماله، وأعرب حينها عن سعادته بالتكريم قائلًا "الحمد لله اني اتكرمت قبل ما أموت".

وقدَّم جميل برسوم العديد من الأعمال الفنية الكبيرة، منها "الطاووس، الصندوق الأسود، كلبش، الحكاية" وغيرها.