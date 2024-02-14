أشبه بالمخلوطة.. انتقادات لاذعة لأغنية الشامي "صبراً"

بعد ساعات من إطلاق "صبراً" التي كتبها وغنّاها "الشامي"، حصدت الأغنية مئات آلاف المشاهدات، ونالت في الوقت ذاته الكثير من التعليقات السلبية؛ بسبب عدم فهم البعض كلماتها.

وكتب أحد المعلقين: "أغنية تحتاج ترجمة للعربية"، بينما عبَّر آخر "طريقة نطقه للحروف كارثة فعلية"، وسخرت متابعة أخرى "كلمات غير مفهومة، سحر وطلاسم وتحضير جن، يسلم إيديك أغنية مرعبة"، ولخّص آخر رأيه "صبراً على فنّك الهابط".

واضطر البعض للبحث على غوغل عن كلمات الأغنية، ظناً منهم أن ذلك سيساعدهم نوعاً ما، لكن من دون جدوى.

ويفتتح الشامي أغنيته، التي أنتج الفيديو كليب الخاص بها شركتا Music is my life و"وَتَري"، بـ"يا جميل الروح يا مُلْفِتْ.. يا زهر خدّين.. لو تعرف كيف بشوفك.. أنا من وشّي خدلك عين.. ما تغلى روحي أبد.. يسواني كحل العين.. يا حضن وشعب وبلد.. وأنا حرب ودين". ووصف أحد المستمعين الافتتاحية بـ"المخلوطة الشامية"؛ حيث الغزل المعجون بالحرب والاقتصاد والوطنية.

واعتبر بعض المتابعين أن التَّغزُّل عند الشامي يتحوَّل فجأة إلى هجاء مُبطَّن وكأنه مدح بصيغة الذَّم، حين يقول " لو أنتِ رُعْب أنا ليكي أمان.. لو أنتِ صمت أنا ليكي آمان.. لو أنتِ نقص أنا بعطي كمان.. بس ضلي هون".

وبنوع من السخرية العالية، اعتبر أحد المستمعين أن هناك ظلما للشامي في هذه الأغنية، وأن كثيرين لم يفهموا المغازي العميقة في كلماتها، مبيناً أن هناك ما يشبه اختراقاً فلسفياً وجودياً، لا سيما في المقطع الذي يقول فيه "من شدة وحدتي.. سمعت صمت الهدوء.. الله بعتلي ياكي يا صمت الورود.. سمعي قلبي بدقة.. ولو ما كان العمر بقّى.. أنتِ هم وكم زقّة.. وحق الرب وما عيش ولا دقة".