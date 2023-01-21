رحيل الكاتب المسرحي المصري سباعي السيد

ونعى الراحل عدد كبير من الكتاب والمثقفين عبر صفحاتهم على "فيسبوك"، ومن بينهم عضو هيئة التدريس‏ لدى ‏المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور حسام عطا.

وقال عطا: "سباعي السيد رفيق العمر.. أنعى نفسي إذ أنعيك يا صديقي الحبيب رحمة واسعة ومغفرة في جنة الخلد بإذن الله تعالى الناقد الكبير والمترجم رفيع المستوى الخلوق المهذب سباعي السيد".

ودرس الراحل المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على الماجستير في موضوع "التقنية الرقمية وأثرها في المسرح" عام 2017.

ونشر العديد من الأبحاث في الدوريات المسرحية المتخصصة.

وساهم السيد وشارك بأوراق بحثية في مؤتمرات ومهرجانات عدة من بينها "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومهرجان المسرح العربي وندوة نقد المسرح العربي ورؤية مستقبلية الهيئة العربية للمسرح".

وعمل السيد بالمركز القومي المصري للمسرح كباحث ومراجع بقطاع الإنتاج التليفزيوني المصري، ثم محررًا ثقافيًا بجريدة عكاظ السعودية بمكتبها بالقاهرة.

كما عمل بمجال التربية المسرحية في قطر، وأخيرًا عمل في مجال العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للتعليم.

وأسس الراحل موقع المسرح دوت كوم عام 2002 الذي انطلقت منه مبادرات عدة، منها الجمعية العربية لنقاد المسرح.

كما أسس مشروع ذاكرة المسرح على شبكة الإنترنت (نحو ذاكرة للمسرح العربي على الإنترنت) عام 2012، بهدف توثيق الحياة المسرحية.