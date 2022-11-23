وفاة "ويلكو جونسون" نجم Game Of Thrones

رحل الممثل وعازف الجيتار الإنجليزي ويلكو جونسون، عن 75 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس.

وشخص الأطباء إصابة جونسون بالسرطان القاتل عام 2013، وقالوا إن لديه 10 أشهر فقط ليعيش، لكنه رفض آنذاك الخضوع لجلسات علاج الكيماوي وأجرى عملية جراحية، وتخطى جميع التوقعات بعيشه لـ 9 سنوات.

وقالت فرقة جونسون الموسيقية في بيان لها اليوم أن الفنان توفي يوم الإثنين في منزله، وأنهم في غاية الحزن لخسارته.

وعندما رفض جونسون الخضوع للعلاج الكيميائي عام 2013، قال مدير أعماله عبر فيسبوك: "يريد ويلكو الاستفادة من وقته حتى آخر لحظة، يريد أن يرقص ويستمتع بالحفلات كلما سنحت له الفرصة".

وأضاف: "حالته النفسية الآن جيدة للغاية، ولا يعاني من أي أعراض صحية".