وفاة "ويلكو جونسون" نجم Game Of Thrones

واشتهر ويلكو جونسون إلى جانب موهبته بالتمثيل، بأسلوبه الفريد في العزف على الجيتار، إذ كان يعزف بيده اليمنى على الرغم من أنه أعسر.

وأحب ويلكو الموسيقى كثيرا إذ عمل في منتصف السبعينات، على كتابة أغان لعدة ألبومات أبرزها Down by the Jetty و Stupidity و Malpractice.

ولاحقا انضم ويلكو لمسلسل Game Of Thrones الشهير، حيث لعب فيه دور الجلاد.

يذكر أن ويلكو جونسون كان قد خسر زوجته بمرض السرطان أيضا عام 2004، وله منها ابن يدعى سيمون.