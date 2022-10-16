براءة حسن شاكوش من تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد

برأت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، مطرب المهرجانات حسن شاكوش؛ في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

وجاء في الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيل الإعلامية ريهام سعيد، أن المطرب حسن شاكوش بث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على ألفاظ تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها، بحسب موقع "القاهرة 24".

وتعود بداية الأزمة إلى ظهور ريهام سعيد في برنامج شيخ الحارة والجريئة، حيث قالت خلاله إن "حسن شاكوش عدوها لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة، لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير".

وقالت سعيد إن شاكوش رحب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، لكنه بعد وصوله طلب مبلغًا ماليًا كبيرًا له وللفرقة المرافقة، لكنها رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.

ورد شاكوش على تصريحات سعيد بالقول إن المبلغ لم يكن مبالغًا فيه كما قالت ريهام سعيد، مشيرا إلى أنه طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، ولكنها أعطته 10 آلاف جنيه؛ وهو ما تسبب في الأزمة.

لكن التصريح الذي أثار حفيظة ريهام سعيد كان قول شاكوش إن عدة أمور غير أخلاقية حدثت في حفل تخرج نجل الإعلامية، "أنا شفت حاجات لما رحت مينفعش أتكلم فيها، أنا مش هحكي عنها أي حاجة عشان عيب".