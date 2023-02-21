بعد قصة حب طويلة.. وائل كفوري وماجدة أليموس يستعدان للزواج "مدنياً"

كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن الفنان وائل كفوري يستعد لحفل زفافه بعد يومين من حبيبته الأولى التي أهدى لها معظم أغانيه العاطفية، ومن المقرر أن يتزوجا مدنيًّا بسبب اختلاف الديانة.

وأكد موقع "الجرس" اللبناني، أن وائل كفوري (مسيحي) سيتزوج حبيبته المغربية التي تدعى ماجدة أليموس (مسلمة) مدنيًّا بالمحكمة في قبرص، وسيحتفل بالزفاف يوم 23 شباط/ فبراير الجاري.

وأوضحت صحف لبنانية، أنه لم يتم الإعلان عن الزواج حتى الآن بسبب معارضة أهل ماجدة الزواج نظرًا لاختلاف الديانة، كما أن الحفل لن يحضره أحد من أسرتها، وسيقتصر على الأصدقاء المقربين فقط.