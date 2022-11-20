شقيق رامز جلال يكشف حقيقة اعتزال أخيه وإصابته بالعمى

كشف الفنان المصري ياسر جلال، حقيقة إصابة شقيقه رامز جلال بالعمى وقرار اعتزاله التمثيل، وهل الأنباء التي جعلت اسم رامز يتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية صحيحة؟.

وانتشرت خلال الأيام الماضية أنباء على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، إشاعة تفيد بإصابة الفنان المصري رامز جلال بالعمى في أثناء تصويره برنامجه الرمضاني الجديد، وأنه قرر اعتزال التمثيل والتخلي عن برنامجه الشهير للمقالب.

وتواصلت "إرم نيوز" مع شقيق رامز جلال، الفنان ياسر الجلال لاستبيان حقيقة الأمر، إذ أكد ياسر أن ذلك الكلام "مجرد إشاعات سخيفة"، مدينًا مروجيها، ورافضًا التعليق عليها، مؤكدًا أنها بلا معنى.

وقال جلال إن "شقيقه بخير ويواصل العمل بشكل طبيعي، ولا يلتفت لمثل تلك الإشاعات، داعيًا ربنا يحفظ رامز من أي شر".

يذكر أن رامز جلال يستعد لعرض فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة"، بطولة تارا عماد، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ويزو، ومن إخراج محمود كريم.

ويعتبر رامز جلال من أشهر مقدمي برامج المقالب في الوطن العربي، ويقدم برنامجًا كل عام في شهر رمضان، ينتظره الملايين، ويحقق من خلاله أعلى نسب مشاهدات على مدار الشهر الكريم.