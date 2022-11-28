بسبب بنود العقد.. إلغاء حفل محمد منير في الإسكندرية

ألغى الفندق المستضيف لحفل المطرب المصري محمد منير في الإسكندرية، الحفل الفني، بسبب إخلال الشركة المنظمة للحفل ببنود التعاقد مع الفندق.

وقال الفندق في بيان صدر عنه الإثنين: "خبر مهم بخصوص حفل محمد منير وعزيز مرقة، نظرًا لعدم التزام الشركة المنظمة للحفل ببنود التعاقد من استخراج تصاريح وعدم سداد المستحقات الخاصة بالحفل.. حرصا منا على جمهورنا نرجو منكم استرجاع التذاكر من منافذ البيع التي اشتريتم التذاكر منها، ونود أن نوضح لكم دائما أن جويل فيستيفال يهتم أولا، وأخيرا بالشكل الذي يلائم ويؤمن الجمهور".

يشار إلى أن هذا الحفل كانت مقررة إقامته في 10 نوفمبر الماضي، وتم تأجيله إلى 2 ديسمبر بسبب ظروف أمنية.

وقالت الشركة المنظمة للحفل فى بيان أصدرته آنذاك، "حرصًا وحفاظًا على أمن وسلامة جمهورنا العظيم وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة وحرصًا منا على إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينج محمد منير في الإسكندرية، قررنا تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 ونعدكم بتقديم حفل للتاريخ وتقديم الكثير من المفاجآت".