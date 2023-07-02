إحالة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني للتحقيق

أحالت قناة "سي بي سي" المصرية، اليوم الأحد، الإعلامية المثيرة للجدل رضوى الشربيني، للتحقيق، بعد نشرها منشورًا عبر "فيسبوك" اعتبِر بمثابة إهانة للرجال.

وقالت القناة في بيان لها: "تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات".

وكانت رضوى الشربيني نشرت سؤالًا تزامنًا مع عيد الأضحى قالت فيه: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

وتعرضت الإعلامية المصرية لانتقادات حادة بعد ذلك المنشور، من مستخدمي مواقع التواصل، الذين رأوا فيه إهانة للرجل وتشبيهه بالخروف.