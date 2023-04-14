سيلين ديون تطرح أغنيات جديدة لأول مرة منذ مرضها

ويحمل الألبوم الجديد عنوان "لاف أغاين"، ويتضمن أعمالاً موسيقية خاصة بفيلم يحمل الاسم نفسه، بينها خمس أغنيات جديدة، إضافة إلى أعمال قديمة.

وتصدر هذه المجموعة الموسيقية في 12 أيار/مايو، بالتزامن مع طرح الفيلم في دور السينما الكندية.

وهذا الألبوم الأول منذ ألبوم "كاريدج" الذي أصدرته النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية عام 2019، والتي تظهر على الشاشة في فيلم "لاف أغاين" حيث تؤدي شخصيتها الخاصة.

وقالت سيلين ديون في بيان: "لقد استمتعتُ كثيراً بصنع هذا الفيلم. وحصلتُ على امتياز الظهور جنباً إلى جنب مع الممثلين الموهوبين بريانكا تشوبرا جوناس وسام هيوغان في أول فيلم روائي طويل لي، هو هدية سأعتز بها إلى الأبد".

وأضافت: "أعتقد أنها قصة مريحة بشكل مذهل، وآمل أن تنال إعجاب الناس، وكذلك الأمر مع الأغاني الجديدة".