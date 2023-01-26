هل وجهت لجنة تحكيم "سعودي آيدول" رسائلها لعباس إبراهيم "كي يعود للغناء؟"

أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول اسم الفنان السعودي الشاب عباس إبراهيم، بعد إشادات به، من قبل لجنة تحكيم "سعودي آيدول".

وكان أحد متسابقي برنامج المواهب السعودية أعلن أنه سيغني للفنان عباس إبراهيم؛ ما دفع الفنان ماجد المهندس للتعليق من فوره: "فاقدين عباس إبراهيم والله كثير".

وما لبثت أن أيدته المطربة الإماراتية أحلام، إذ عقبت بالقول: "جدا جدا جدا.. إن شاء الله يارب يرجع".

وأشاد الفنان ماجد المهندس بموهبة عباس إبراهيم، متمنيا أن يعود للساحة الغنائية وتقديم أعمال جديدة.

فيما تداولت حسابات إخبارية، تعليقا لأصالة، في ذات السياق: "كلنا بنموت على عباس إبراهيم".