هل وجهت لجنة تحكيم "سعودي آيدول" رسائلها لعباس إبراهيم "كي يعود للغناء؟"
أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول اسم الفنان السعودي الشاب عباس إبراهيم، بعد إشادات به، من قبل لجنة تحكيم "سعودي آيدول".
وكان أحد متسابقي برنامج المواهب السعودية أعلن أنه سيغني للفنان عباس إبراهيم؛ ما دفع الفنان ماجد المهندس للتعليق من فوره: "فاقدين عباس إبراهيم والله كثير".
وما لبثت أن أيدته المطربة الإماراتية أحلام، إذ عقبت بالقول: "جدا جدا جدا.. إن شاء الله يارب يرجع".
وأشاد الفنان ماجد المهندس بموهبة عباس إبراهيم، متمنيا أن يعود للساحة الغنائية وتقديم أعمال جديدة.
فيما تداولت حسابات إخبارية، تعليقا لأصالة، في ذات السياق: "كلنا بنموت على عباس إبراهيم".
ويبدو أن لجنة التحكيم كحال جمهور عباس إبراهيم، تطالبه بالعودة إلى الساحة الفنية، التي غاب عنها منذ سنوات لأسباب مجهولة.
وكان النبأ المتداول قبل نحو شهرين عن قيام الفنان عباس إبراهيم بإحياء حفل في "موسم الرياض" إلى جانب مواطنه الفنان محمد عبده، سبب المطالبة بعودة الفنان السعودي إلى الواجهة، من قِبل جمهوره .
لكن أنباء عودة عباس إبراهيم للغناء في الحفل إلى جانب محمد عبده، لم تتحقق ولم يظهر الفنان الشاب مطلقا.
ومنذ ابتعاد الفنان عباس عن الفن، يطالب جمهوره بعودته، ويترقبون إعلانه عن ذلك.
لكن الفنان الشاب يغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي ولا يظهر عليها إلا نادرا، بينما ظهرت بعض الألبومات والأغاني له بشكل خجول في سنوات متقطعة، كان آخرها أغنيتين منفردتين "هذا الوطن" و "يا خرافة" في عام 2022.
وتمكن عباس بداية صعوده ورغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 14 عامًا في 2002 من منافسة كبار الفنانين، بعد أن تصدرت مبيعات ألبومه الأول "اسمعوني" أسواق الكاسيت آنذاك.
ولاقت أغنيته "ناديت" شهرة تجاوزت المحلية إلى العربية، وتميز صوته رغم صغر السن بالقوة والدفء، حيث رأى كثيرون أنه خليفة الفنان محمد عبده، وقد اكتشف موهبته الملحن سامي إحسان، كما لاقى تشجيعًا كبيرًا من الفنان عبدالرب إدريس.
ورغم طعم النجاح الذي عرفه عباس مبكرًا، إلا أنه اختفى فجأة عن الساحة الفنية وانقطع تمامًا، فيما كان دائمًا يردد أنه سيعتزل ويكتفي بالإنشاد.