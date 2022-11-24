في أول زيارة للكويت.. وعكة صحية تفاجئ مغني الأوبرا العالمي كاريراس

أعلن في الكويت عن تأجيل حفلتين لمغني الأوبرا الإسباني الشهير خوسيه كاريراس، كان من المقرر إقامتهما في الكويت، إثر وعكة صحية ألمت بالمغني العالمي بعد وصوله إلى البلد الخليجي في أول زيارة له إليه.

وكان من المقرر أن يقيم المغني العالمي، الذي يملك مسيرة فنية تمتد لنصف قرن، حفلين على خشبة "المسرح الوطني" في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يوم غدٍ الخميس والسبت المقبل.

وتقرر تأجيل الحفلين إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقاً، عقب ترتيب ذلك من قبل الفريق الخاص بالمغني.

ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية رسالة اعتذار من الفنان كاريراس وجهها إلى جمهوره في الكويت، وقال فيها: "لطالما كان من بين طموحاتي الغناء في الكويت، ذلك البلد المعروف باهتمامه بالفنون والثقافة، ليتحقق ذلك وتأتي زيارتي الأولى، حيث كنت شديد الحماس للقاء جمهوره المحب للأوبرا والموسيقى من جميع الأعمار".