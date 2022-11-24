في أول زيارة للكويت.. وعكة صحية تفاجئ مغني الأوبرا العالمي كاريراس
أعلن في الكويت عن تأجيل حفلتين لمغني الأوبرا الإسباني الشهير خوسيه كاريراس، كان من المقرر إقامتهما في الكويت، إثر وعكة صحية ألمت بالمغني العالمي بعد وصوله إلى البلد الخليجي في أول زيارة له إليه.
وكان من المقرر أن يقيم المغني العالمي، الذي يملك مسيرة فنية تمتد لنصف قرن، حفلين على خشبة "المسرح الوطني" في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يوم غدٍ الخميس والسبت المقبل.
وتقرر تأجيل الحفلين إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه لاحقاً، عقب ترتيب ذلك من قبل الفريق الخاص بالمغني.
ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية رسالة اعتذار من الفنان كاريراس وجهها إلى جمهوره في الكويت، وقال فيها: "لطالما كان من بين طموحاتي الغناء في الكويت، ذلك البلد المعروف باهتمامه بالفنون والثقافة، ليتحقق ذلك وتأتي زيارتي الأولى، حيث كنت شديد الحماس للقاء جمهوره المحب للأوبرا والموسيقى من جميع الأعمار".
وأضاف: "تقديم أولى حفلاتي في مركز جابر الأحمد الثقافي هي أفضل وسيلة للاحتفال بمسيرتي المهنية مع شعب هذا البلد الرائع، لكن سوء الحظ نتيجة لبعض المشكلات الصحية التي تعرضت لها أثناء السفر، تبين أنه ينبغي تأجيل ذلك في الوقت الحالي".
وختم المغني الإسباني رسالته قائلاً: "يظل التزامي قوياً كما كان دائماً، وسيتولى فريقي الرائع ترتيب موعد آخر في أقرب وقت ممكن، ليضمن ذلك احتفالنا بالأوبرا معاً في هذا المركز الذي يناسب أكثر الجماهير في العالم".
وخوسيه كاريراس أحد أبرز مغني الأوبرا في العالم، وُلد في مدينة برشلونة نهاية عام 1946، بدأت علاقته واهتمامه بالموسيقى منذ الصغر والتحق بعمر السادسة في معهد للموسيقى، لتكون تلك الخطوات الأولى لدخوله عالم الفن.
توجه كاريراس لدراسة الكيمياء واستمر فيها فترة وجيزة من حياته، قبل أن يتحول إلى دراسة الغناء ويصبح مع السنوات مغنيا أوبراليا محترفا له نحو 150 تسجيلا، بين أعمال أوبرالية وحفلات وأعمال غنائية كلاسيكية.
أصيب المغني الشهير في ثمانينيات القرن الماضي بمرض "اللوكيميا"، وعانى منه لسنوات، وخضع بسببه لعملية زرع نخاع شوكي، ليؤسس بعد تلك التجربة المريرة مؤسسة للعناية بمرضى "اللوكيميا" ونشر الوعي به، ويواظب على إقامة حفل سنوي في ألمانيا دعماً لها.