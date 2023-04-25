باسم يوسف يرد على زعم كيفن هارت بناء أجداده للأهرامات.. وعلاء مبارك يعلق
اتهم الإعلامي المصري باسم يوسف، الممثل الأمريكي من أصول أفريقية، كيفن هارت، بـ "الاستحواذ الثقافي"، بعد قوله إن أجداده حكموا مصر وبنوا الأهرامات فيها.
وقال يوسف في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، ردا على هارت: "الأمر ليس مرتبطا بأصحاب البشرة البيضاء أو السوداء، بل هو مرتبط بعملية الاستحواذ الثقافي وفلسفة التاريخ التي يقوم بها أتباع الحركة المركزية الأفريقية (الأفروسينترك)".
وأضاف أن "هذه الحركة بدأت القرن الماضي بهدف جيد لتعليم الأمريكيين من أصول أفريقية حول التاريخ الغني لغرب أفريقيا، مثل الإمبراطورية العظمى لبنين وغانا ومالي..".
وتابع: "لذلك أنت تجد أشخاصا مثل كيفن هارت، الذي يؤمن بهذه النظريات ويدعي أن أجداده بنوا الأهرامات، أنا آسف فأجدادك لديهم حضارة رائعة غرب أفريقيا".
بدوره، علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تصريحات باسم يوسف، قائلا: "أنت محق تمامًا في ذلك، لقد أصبت الحقيقة باسم بنقاط قوية، أحسنت".
وكانت وسائل إعلام نقلت تصريحات عن هارت، قال فيها: "يجب أن نعلم أطفالنا التاريخ الحقيقي للأفارقة عندما كانوا ملوكًا في مصر، وليس فقط في عصر العبودية الذي عززه التعليم في أمريكا، هل تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكًا؟".
وكان من المقرر أن يقيم الممثل الأمريكي عرضا في مصر في فبراير/ شباط الماضي، لكن تم إلغاؤه لأسباب لوجستية، وفقا لشركة "R Production" في بيان لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك.