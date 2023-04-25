باسم يوسف يرد على زعم كيفن هارت بناء أجداده للأهرامات.. وعلاء مبارك يعلق

وقال يوسف في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، ردا على هارت: "الأمر ليس مرتبطا بأصحاب البشرة البيضاء أو السوداء، بل هو مرتبط بعملية الاستحواذ الثقافي وفلسفة التاريخ التي يقوم بها أتباع الحركة المركزية الأفريقية (الأفروسينترك)".

وأضاف أن "هذه الحركة بدأت القرن الماضي بهدف جيد لتعليم الأمريكيين من أصول أفريقية حول التاريخ الغني لغرب أفريقيا، مثل الإمبراطورية العظمى لبنين وغانا ومالي..".

وتابع: "لذلك أنت تجد أشخاصا مثل كيفن هارت، الذي يؤمن بهذه النظريات ويدعي أن أجداده بنوا الأهرامات، أنا آسف فأجدادك لديهم حضارة رائعة غرب أفريقيا".