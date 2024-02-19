مسلسل "مدرسة الروابي 2".. مراهَقَة دراميّة بنهاية مأساوية

بعد ثلاث سنوات على إنتاج الجزء الأول، يعود مسلسل مدرسة الروابي إلى نتفليكس بست حلقات أتاحتها المنصة العالمية دفعة واحدة، من تأليف تيما الشوملي وشيرين كمال، بالاشتراك مع الكاتبة والمنتجة المنفذة إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

لم يأتِ الجزء الثاني استمرارا للأحداث الماضية التي دارت حول ست بنات في تلك المدرسة، وانتهت بجريمة شرف لإحداهن؛ إذ تم استبدالهن ببنات جدد مع تغيير في بؤرة التركيز نحو هوس السوشال ميديا وانعكاساته النفسية والاجتماعية على مراهقات الصف الحادي عشر.

ويظهر العمل بنات ذاك الجيل فارغات العقول، ومستهترات، يلهثن وراء اللايكات وزيادة عدد المتابعين على تيك توك وإنستغرام، من دون أي نموذج إيجابي يوازن المعادلة، مع أحداث سطحية، وخطوط درامية هشّة، وشخصيات نمطية كالفتاة الساعية إلى الكمال، والمتنمرة، والمنطوية على نفسها، وعديمة الشخصية، والمتمردة.

كل ذلك من دون أي اجتهاد في التكوين النفسي للشخصيات، ولا محاولة لصياغة حوارات جيدة بينها؛ إذ لا يعني مقاربة حياة فتيات تافهات درامياً أن نتخلى عن قيم الدراما وتفعيل جدواها، فالحلقات الست اكتفت بصراعات ساذجة بين الطالبات الساعيات لإثبات أنفسهن كنجمات سوشال ميديا، وبين الطالبات والإدارة الجديدة الراغبة بتفهمهن وتفهم مشاكل جيلهن، لكن من دون جدوى.