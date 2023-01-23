بطل فيلم أكوا مان: "الأخطبوط عازف الطبول" يعود في الجزء 2
أكد الممثل جايسون موموا، أحد أبطال فيلم القصص المصورة الأمريكي "أكوا مان"، على عودة شخصية "الأخطبوط عازف الطبول" (توبو) في الجزء الثاني من هذا الفيلم.
وصدر الجزء الأول من فيلم "أكوا مان" في العام 2018.
أما الجزء الثاني من الفيلم والذي يحمل عنوان "أكوا مان والمملكة المفقودة"، فمن المقرر عرضه في دور السينما في ديسمبر/ كانون أول المقبل.
ويلعب الممثل موموا، دور الرجل المائي في كل من الجزء والأول والثاني من فيلم "أكوا مان".
بينما ظهرت شخصية الأخطبوط "توبو" في الجزء الأول من الفيلم لعدة ثواني، وهي تعزف على الطبول بأذرعها الثمانية.
وتحدث موموا مع مجلة "The Wrap" للأخبار الترفيهية، خلال مشاركته في مهرجان "صندانس" السينمائي الأمريكي، والذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي، حيث قدم لمحة عن الجزء الثاني من فيلم "أكوا مان".
وأشار إلى أن شخصية الأخطبوط "توبو" تظهر في الجزء الثاني من الفيلم لتكملة عزفها على الطبول، معتبرا هذا المشهد من أطرف لحظات الفيلم بأكمله.
كما تطرق موموا إلى حديثه عن دوره في أداء شخصية الرجل المائي بالجزء الثاني من الفيلم قائلا: "أكوامان لن يذهب إلى أي مكان، ولكن ربما أغوص في بعض الأشياء الجديدة".
وكشف عن ظهور لزوجين مختلفين من شخصيات "باتمان" التي ظهرت سابقا في أفلام القصص المصورة الأمريكية، دون أن يحددها بالاسم، ومن يلعب دورها.
ووفق الكاتبة الأمريكية فاليري إيتنهوفر والمختصة بالكتابة عن الأفلام السينمائية، فإن تقارير صحفية قالت الصيف الماضي: "إن شخصية باتمان تظهر كضيف شرف في الجزء الثاني من فيلم "أكوا مان"، للممثل مايكل كيتون والذي ربما تم استبداله بشخصية الممثل بن أفليك، وكلاهما لعبا دور "باتمان" في أفلام سابقة".
كما توقعت التقارير أن يلعب الممثل روبرت باتينسون هذا الدور، والذي أدى دور "فارس الظلام" في فيلم البطل الخارق الأمريكي "ذا باتمان" والذي صدر في 2022، للمخرج مات ريفز.
وأوضحت التقارير أن كلاهما جاهزان لإعادة تقديم هذا الدور في فيلم الخيال العلمي "The Flash"، والذي من المقرر عرضه في وقت لاحق من هذا العام.