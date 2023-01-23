بطل فيلم أكوا مان: "الأخطبوط عازف الطبول" يعود في الجزء 2

أكد الممثل جايسون موموا، أحد أبطال فيلم القصص المصورة الأمريكي "أكوا مان"، على عودة شخصية "الأخطبوط عازف الطبول" (توبو) في الجزء الثاني من هذا الفيلم.

وصدر الجزء الأول من فيلم "أكوا مان" في العام 2018.

أما الجزء الثاني من الفيلم والذي يحمل عنوان "أكوا مان والمملكة المفقودة"، فمن المقرر عرضه في دور السينما في ديسمبر/ كانون أول المقبل.