"الموسيقيين" المصريين تقر إجراءات لحل أزمة "مؤدي المهرجانات"

أقرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، اليوم الأحد، عددًا من القرارات الجديدة تتعلق بحل أزمة مؤدي المهرجانات الشعبية.

وأعلن كامل خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس ومؤدي المهرجانات، مثل حسن شاكوش، وأورتيجا، البنود الملزمة لمؤدي المهرجانات.

وأوضح أن أولى البنود هي "عدم غناء أي كلمات خادشة للحياء، والالتزام بتقديم أغانٍ منضبطة للحفاظ على ريادة وصورة مصر أمام العالم، وإلغاء مصطلح مؤدي المهرجانات الشعبية مع تكوين شعبة جديدة تحمل اسم شعبة الأداء الصوتي، على ألا يتم تداول مصطلح المهرجانات الشعبية مرة أخرى".

وأكد كامل أهمية "الالتزام بالغناء دون أي لفظ خادش، والخضوع للمصنفات الفنية، فضلًا عن التعهد بالحفاظ على الذوق العام، والتعهد بالالتزام بما وقعت عليه حتى في حالة السفر للغناء بالخارج، فضلًا عن ضرورة استصدار تصريح من النقابة للموافقة على السفر للخارج".

وبين أن أنواع التصاريح لمطربي المهرجانات الشعبية ستكون إما سنوية أو ربع سنوية، وذلك لمراقبة شكل أداء الشخص.

وقال: "تصاريح شعبة الأداء الصوتي ستكون ربع سنوية بناءً على مراقبة أدائه ومدى التزامه بما وقع عليه، سنراقب الأداء، وهل يريد أخذ كارنية النقابة فقط أم سيتلزم بالبنود التي وقّع عليها، واحترام البلد والحفاظ على الذوق المصري".

وأكد أن من بين البنود التي سيوقعون عليها أيضًا "التعهد بالتزام المطرب بأن تتكون فرقته من 12 عضوًا عاملًا ويحق بعدها إضافة أعضاء منتسبين بعد ذلك".

وحذّر كامل مؤدي المهرجانات من "الإخلال بهذه البنود وإلا سيعرّض نفسه للمساءلة والعقاب الصارم، الذي يبدأ بغرامة مالية وينتهي بشطب عضويته نهائيًا".

من جانبه اعتذر حسن شاكوش عما بدر منه من إساءة لعازفي الإيقاع، مؤكدًا أنه "لم يكن يقصد ذلك نهائيًا".

وقال: "كان خلافي مع شخص ما وليس مع عازفي الإيقاع، بدليل أن فرقتي الموسيقية كانت أولى بأن تتضايق مني، فاعتذر للجميع".