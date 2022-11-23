أنغام تخضع لعملية جراحية إثر وعكة صحية طارئة

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة المصرية على "فيسبوك" عن تأجيل جميع حفلاتها إلى أن تتعافى.



وكتب مسؤول النشر في الصفحة: "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى".



وأضاف: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها، في الفترة المقبلة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول".



وأعلنت الصفحة عن تأجيل جميع الحفلات في الفترة الحالية، موضحة: "نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليًا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها، ونرجوا من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل".



وفي مايو الماضي، خضعت الفنانة المصرية "أنغام" لجراحة في الكتف الأيمن.



ونشرت راندا رياض مديرة أعمال "أنغام" آنذاك صورة لها وهي ترتدي زي العمليات، ومستلقية على سرير داخل المستشفى.



وظهرت "أنغام" في الصورة وهي تضع حاملًا لذراعها اليمنى، كما تظهر ضمادة على كتفها.