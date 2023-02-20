إلغاء حفل كيفن هارت في مصر بعد ضغوط شعبية

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان العالمي كيفن هارت إلغاء حفل الأخير، الذي كان من المقرر تنظيمه على استاد القاهرة الدولي في مصر.

وأشارت الشركة المنظمة، في بيان، إلى أن قرار إلغاء حفل كيفن هارت، والذي كان من المقرر إقامته الإثنين 21 شباط / فبراير الجاري، جاء "لأسباب لوجستية محلية".

ولفتت الشركة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنها سترد للحاجزين لحضور الحفل الأموال التي دفعوها بدون أي اقتطاعات، في أقرب وقت.