إلغاء حفل كيفن هارت في مصر بعد ضغوط شعبية
أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان العالمي كيفن هارت إلغاء حفل الأخير، الذي كان من المقرر تنظيمه على استاد القاهرة الدولي في مصر.
وأشارت الشركة المنظمة، في بيان، إلى أن قرار إلغاء حفل كيفن هارت، والذي كان من المقرر إقامته الإثنين 21 شباط / فبراير الجاري، جاء "لأسباب لوجستية محلية".
ولفتت الشركة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنها سترد للحاجزين لحضور الحفل الأموال التي دفعوها بدون أي اقتطاعات، في أقرب وقت.
ولقي الإعلان عن إلغاء حفل كيفن هارت ترحيبا وسعادة كبيرين من العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُنادي بإلغاء حفل كيفن هارت منذ الإعلان عنه.
وتستند الدعوات التي طالبت بإلغاء الحفل إلى تصريحات منسوبة لكيفن هارت، وهو أحد الناشطين في حركة المركزية الأفريقية، حول أصل الفراعنة.
وتزعم تلك الحركة أن الفراعنة أفارقة وليسوا مصريين، وأن الحضارة الفرعونية تنتمي عرقيا وتاريخيا لشعوب أفريقيا جنوب الصحراء.