نبيلة عبيد تكشف السر وراء خلافها الطويل مع نادية الجندي
كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن السر وراء الخلاف الطويل الذي حصل مع مواطنتها وزميلتها في الوسط الفني نادية الجندي، مؤكدة على حدوث الصلح بينهما.
وأعلنت نبيلة عبيد، خلال كلمة لها على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، تصالحها مع نادية الجندي بعد خلافات دامت سنوات عديدة، مشيرة إلى أنهما دائمًا يتواصلان مع بعضهما خلال الفترة الحالية.
وكانت خلافات كبيرة قد اندلعت بين الفنانتين المصريتين نبيلة عبيد ونادية الجندي؛ بسبب الصراع على لقب "نجمة الجماهير"، حيث أكدت كل منهما أنها صاحبة هذا اللقب، بحسب مصادر في الوسط.
وقالت نبيلة عبيد: "العلاقة بيني وبين نادية الجندي خلاص أصبح فيها مصالحة كبيرة، مش مجرد قبلة بيننا على المسرح أمام الجمهور في مهرجان الدراما العربية، والخلافات قد انتهت، ونتصل ببعضنا بشكل دائم".
وتابعت: "الخلاف بيني وبين نادية الجندي سببه أشخاص كانوا يؤججون الفتنة بيننا، ولكن كل الخلافات انتهت".
وكانت الفنانة نبيلة عبيد قد اتهمت بعض الأشخاص بأنهم كانوا يتسببون في تأجيج الصراع بينهما على من هي النجمة المسيطرة على السوق السينمائية في جيلهما والتي تستحق لقب نجمة الجماهير، إضافة إلى بعض الأقلام التي كانت تكتب عن هذا الصراع، الأمر الذي أدى لتوتر العلاقة بينهما.