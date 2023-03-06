نبيلة عبيد تكشف السر وراء خلافها الطويل مع نادية الجندي

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن السر وراء الخلاف الطويل الذي حصل مع مواطنتها وزميلتها في الوسط الفني نادية الجندي، مؤكدة على حدوث الصلح بينهما.

وأعلنت نبيلة عبيد، خلال كلمة لها على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، تصالحها مع نادية الجندي بعد خلافات دامت سنوات عديدة، مشيرة إلى أنهما دائمًا يتواصلان مع بعضهما خلال الفترة الحالية.



وكانت خلافات كبيرة قد اندلعت بين الفنانتين المصريتين نبيلة عبيد ونادية الجندي؛ بسبب الصراع على لقب "نجمة الجماهير"، حيث أكدت كل منهما أنها صاحبة هذا اللقب، بحسب مصادر في الوسط.