توم كروز مغرم بعارضة أزياء روسية تصغره بـ25 عاما
يبدو أن النجم الأمريكي توم كروز، قد وجد الحب أخيرا مع عارضة أزياء روسية تصغره بـ25 عاما.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنها رصدت كروز (61 عاما) مع ابنة تاجر ألماس روسي، تدعى إلسينا خايروفا في إحدى الحفلات بالعاصمة لندن.
وأكدت الصحيفة أن علامات الإنسجام والرومانسية بدت واضحة على كروز ورفيقته في الحفل؛ إذ إنهما لم ينفصلا عن بعضهما قط، كما بدا النجم الوسيم مفتونا بها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحفل أقيم في ساحة جروسفينور يوم السبت الماضي عند الساعة التاسعة مساء، وأن الضيوف بدوا منبهرين بحضور نجمهم المفضل برفقة فتاة جديدة.
وقال مصدر للصحيفة "كروز بدا ودودا للغاية، وعندما طلب بعض الحضور التقاط صور معه كان يرفض بأدب، حتى اضطر منسق الأغاني للإعلان عبر المايكروفون عدم رغبة الممثل الشهير بالتقاط أي صور مع أحد.
وأضاف المصدر "أمضى كروز ليلته وهو يرقص مع الآنسة خايروفا".
وإلسينا خايروفا هي عارضة أزياء سابقة من أصول روسية، وتحمل الجنسية البريطانية، كانت متزوجة من رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، وقد تشاركا معا قصرا بقيمة 22 مليون جنيه استرليني في ساري، بالإضافة لمنزل في لندن بقيمة 18 مليون جنيه استرليني، وعقارات في دبي وقبرص.
وتصدر طلاق الثنائي عناوين الصحف بعد اتهام إلسينا خايروفا بإخفاء أصول كبيرة عن زوجها السابق، بما في ذلك مجموعتها من حقائب اليد الفاخرة، والتي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه استرليني. فيما أكدت المصادر أن الزوج كان مدرجا ضمن قائمة المطلوبين لدى الكرملين.
أما كروز فلم يرتبط منذ طلاقه الثالث من زوجته كاتي هولمز عام 2012، على الرغم من تردد شائعات عن مواعدته لشاكيرا وهالي اتويل.