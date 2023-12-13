توم كروز مغرم بعارضة أزياء روسية تصغره بـ25 عاما

يبدو أن النجم الأمريكي توم كروز، قد وجد الحب أخيرا مع عارضة أزياء روسية تصغره بـ25 عاما.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنها رصدت كروز (61 عاما) مع ابنة تاجر ألماس روسي، تدعى إلسينا خايروفا في إحدى الحفلات بالعاصمة لندن.

وأكدت الصحيفة أن علامات الإنسجام والرومانسية بدت واضحة على كروز ورفيقته في الحفل؛ إذ إنهما لم ينفصلا عن بعضهما قط، كما بدا النجم الوسيم مفتونا بها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحفل أقيم في ساحة جروسفينور يوم السبت الماضي عند الساعة التاسعة مساء، وأن الضيوف بدوا منبهرين بحضور نجمهم المفضل برفقة فتاة جديدة.