"مسلسلات الأجزاء المتعددة" تغزو الموسم الرمضاني 2023

صبايا 6

يعود مسلسل "صبايا" مجددًا إلى الشاشات بجزء جديد، وهو الجزء السادس، بعد توقف العمل لبضع سنوات، إلا أن القائمين على العمل ،فيما يبدو، قرروا العودة إليه لاستثمار نجاحات أجزائه السابقة، وإعادة الوهج إليه من جديد.

وتدور أحداث المسلسل السوري حول خمس فتيات تعيش كل منهن حياة مختلفة مليئة بالتحديات والحزن والسعادة معًا، إذ تربط ما بينهن علاقة قوية تشبه أواصر العائلة.

وتسعى كل منهن لتحقيق طموحها المختلف عن الأخرى بين الحب والسفر والزواج وغيره، حيث يعشن العديد من المغامرات الدرامية الاجتماعية في إطار كوميدي.

المسلسل بطولة معتصم النهار، وليليا الأطرش، وهبة نور، ونادين ويلسون نجيم، وستيفاني سالم، ورانيا الملاح، ومريم حسين، ومكسيم منصور، ويزن السيد، وعبد الكريم غميض.