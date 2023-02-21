"مسلسلات الأجزاء المتعددة" تغزو الموسم الرمضاني 2023
مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2023، الذي يعتبر موسمًا للأعمال الدرامية، يشتد التنافس بين القائمين عليها، بهدف الاستحواذ على أعلى نسبة مشاهدة لأعمالهم.
وعلى غرار العادة في استثمار نجاحات لأعمال معينة، حرص في شهر رمضان هذا العام أيضا، عدد من صناع الدراما على تقديم أجزاء جديدة من أعمالهم، أملا في الاستمرارية.
باب الحارة 13
يعتبر المسلسل السوري "باب الحارة" من الأعمال التي اعتاد عليها الجمهور العربي في رمضان، وحقق في أجزائه الأولى نجاحًا كبيرًا، قبل أن يتعرض لانتقادات واسعة بسبب تكرار الأحداث وترهل النص وتشتت القصة، إلا أنه رغم ذلك أكد منتج العمل أنه سيقدم الجزء الـ13 في رمضان المقبل.
وأكد المنتج محمد قبنض أنه عاهد نفسه أن يقدم المسلسل كل عام في رمضان، مضيفًا: "المسلسل وصل لمرحلة صار من الصعب علينا ،كشركة إنتاج، التخلي عن تقديمه، وعلى الصعيد الفني المشاهِد لم يعد يتقبل فكرة عدم وجود مسلسل باب الحارة في رمضان ".
حارة القبة 3
يشارك الجزء الثالث من مسلسل البيئة الشامية "حارة القبة" في موسم الأعمال الفنية خلال رمضان هذا العام، والذي سبق أن حقق نجاحًا كبيرًا بجزأيه السابقين.
تدور أحداث "حارة القبة" خلال الحكم العثماني على بلاد الشام، ويتناول الوضع الاجتماعي لأهل مدينة دمشق القديمة وسوء أحوالهم الاقتصادية.
المسلسل بطولة عباس النوري وخالد القيش ونادين تحسين بيك، تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي.
الكبير أوي 7
يستكمل الفنان الكوميدي المصري، صاحب الأصول الجزائرية أحمد مكي، مسيرة النجاح الذي حققه في الأجزاء السابقة من "الكبير أوي"، إذ يقوم الآن بتصوير أحداث الجزء السابع منه، بعد النجاح الكبير والإشادات الواسعة التي حققها العام الماضي.
وتدور أحداث المسلسل في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توائم، أحدهم تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والثالث في القاهرة.
وعلى ضوء ذلك تحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقون ويتنافسون على "العمودية" (منصب العمدة) خلفًا لوالدهم، فيما يجسد "مكي" الأدوار الأربعة الأب والإخوة الثلاثة "الكبير وجوني وحزلقوم".
المداح 3
يواصل صناع المسلسل المصري "المداح" تصوير أحداث الجزء الثالث من المسلسل، استثمارا للنجاح الذي حققه في جزأيه السابقين.
ويشهد الجزء الثالث ظهور شخصيات جديدة لم يسبق لها التواجد بالجزأين الأول والثاني، تمثل الجانب الصعيدي في القصة، وهم: أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران، بالإضافة إلى نجوم الجزأين السابقين وهم حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل.
والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.
صبايا 6
يعود مسلسل "صبايا" مجددًا إلى الشاشات بجزء جديد، وهو الجزء السادس، بعد توقف العمل لبضع سنوات، إلا أن القائمين على العمل ،فيما يبدو، قرروا العودة إليه لاستثمار نجاحات أجزائه السابقة، وإعادة الوهج إليه من جديد.
وتدور أحداث المسلسل السوري حول خمس فتيات تعيش كل منهن حياة مختلفة مليئة بالتحديات والحزن والسعادة معًا، إذ تربط ما بينهن علاقة قوية تشبه أواصر العائلة.
وتسعى كل منهن لتحقيق طموحها المختلف عن الأخرى بين الحب والسفر والزواج وغيره، حيث يعشن العديد من المغامرات الدرامية الاجتماعية في إطار كوميدي.
المسلسل بطولة معتصم النهار، وليليا الأطرش، وهبة نور، ونادين ويلسون نجيم، وستيفاني سالم، ورانيا الملاح، ومريم حسين، ومكسيم منصور، ويزن السيد، وعبد الكريم غميض.
رمضان كريم 2
قرر المنتج المصري أحمد السبكي تقديم جزء ثان من مسلسل "رمضان كريم" في الموسم الرمضاني المقبل، بعد 6 سنوات من تقديم الجزء الأول الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.
ويقوم ببطولة الجزء الثاني، الفنانون سيد رجب، نجلاء بدر، بيومى فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، وغيرهم. والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.