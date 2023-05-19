بعد أزمة "أم كلثوم".. عمرو مصطفى يرد على تهديد محسن جابر

ردّ الملحن والفنان المصري عمرو مصطفى على تحذير مواطنه المنتج محسن جابر القضائي، بشأن استغلاله اسم "أم كلثوم" بتقنية الذكاء الاصطناعي، بأنه "لن يضع أي اسم أو تعريف شخصي على مشروعه الجديد".

وشدد في تعليق عن مشروعه في "إحياء التراث" عبر حسابه في "إنستغرام"، أنه لا يزال قائما، لكن مع ضمان "حقوق الآخرين": "مشروع إحياء التراث قائم، ولكن دون استخدام صوره أو اسم أي شخص، وذلك حفاظا على حقوق الآخرين".