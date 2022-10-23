بعد "أزمة الحشيش".. مغني الراب المغربي "طوطو" يعتذر للجمهور

قدّم مغني الراب المغربي "إلغراندي طوطو"، اليوم الأحد، اعتذاره إلى الجمهور بعد إثارته موجة كبيرة من الجدل؛ بسبب تصريحه عن تعاطيه الحشيش، خلال ندوة صحفية سبقت حفله الغنائي ضمن "مهرجان الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية"، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتلفظه بعبارات "غير لائقة" على منصة المهرجان.

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها طوطو، بالعاصمة الرباط برفقة محاميه عبدالفتاح زهراش، من أجل الحديث عن مشاكله القضائية والضجة التي أثارتها تصريحاته في مهرجان الرباط.

وقال "طوطو"، إن الضجة التي حدثت لم تكن محسوبة ولم يكن يرغب بها.

وأضاف: "لم أقصد الإساءة وتطورت الأمور إلى ما هو عليه اليوم"، مشيرا إلى أن تصريحاته كانت "عفوية".

وتابع: "فن الراب له أسلوب خاص في الحديث وهو وليس فنا هابطا.. وأنا أحاول أن أظل بعيدا عن المشاكل والعنف، سواء مع السلطات أو وسائل الإعلام أو النجوم المغاربة".

وذكر أن "جمهوره يفهم الموسيقى التي يقدمها وسيستمر على هذا المنوال في مساره الفني وباقي حفلاته".

من جهته، أكد عبدالفتاح زهراش، محامي طوطو، أن موكله "يعتذر من جميع المغاربة والجمهور سواء الكبار منهم أو الصغار"، مشددا على أن موكله سيلبي استدعاء رجال الشرطة، يوم غد الإثنين، لمعرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها فيما بعد.

وعن الشكاوى المقدمة ضد طوطو في الآونة الأخيرة، قال المحامي زهراش، إن "فنان الراب طوطو يجهل حتى الآن سبب تقدم كل من الصحفي محمد التيجيني، والملحن أحمد العلوي، وكذلك عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدكالي، بدعوى قضائية ضده".

ومُنع طوطو، قبل أيام، من السفر خارج البلاد، بموجب قرار قضائي على خلفية شكوى قدمها الإعلامي المغربي محمد التيجيني.

كما تلاحق فنان الراب طوطو 4 شكاوى سبق أن سجلها في مواجهته مجموعة من الملحنين وأعضاء في النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة؛ بسبب ما اعتبروه "التشهير والسب والقذف والمساس بالاعتبار الشخصي الذي مارسه في حقهم".

وكانت الحكومة المغربية، عبرت قبل أيام، عن رفضها للسلوك الذي قام به مغني الراب المغربي إلغراندي طوطو، ضمن ليالي "مهرجان الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية"، المنظم من قبل وزارة الثقافة والشباب والتواصل.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، حينها، إن "ما صدر من مغني الراب طه فحصي الملقب بإلغراندي طوطو، من كلمات نابية وخادشة للحياء تعتبرها الحكومة سلوكا غير مقبول، ونزوحا نحو خدش الحياء".

وأشار المسؤول الحكومي في لقاء صحفي إلى أنه "تواصل مع محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، بهذا الخصوص"، مؤكدا أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال التطبيع مع هذا السلوك أو القبول به".

وشدد بايتاس على أنه "سيتم العمل على عدم تكرار مثل هذا السلوك، وضمان حق المغاربة جميعا في الاستمتاع بالفضاء العام في جو يسود فيه الاحترام والأخلاق العامة".

ويتمتع مغني الراب طوطو بشعبية كبيرة داخل وخارج المغرب، ومعظم جمهوره من فئة المراهقين والشباب.

وحصل الفنان العشريني قبل أشهر، على جائزة القرص الذهبي، بعدما نالت نسخته من أغنية Love Nwantiti رفقة المغني النيجيري CKay، أكثر من 100 مليون استماع على منصة "سبوتيفاي".

وتصدر إلغراندي طوطو، العام 2021، قائمة الأكثر استماعا في العالم العربي بفضل ألبومه Caméléon. وصنفته مجلة "فوربس" الشرق الأوسط ضمن نجوم الموسيقى العرب لسنة 2021.