أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن

أعرب الفنان المغربي البشير عبده لمجرد، والد المطرب سعد لمجرد، في أول تعليق له بعد الحكم الصادر بحق نجله بالسجن 6 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية، عن حزنه ودهشته، واصفا الحكم بـ"القاسي والغامض".

ونشر والد سعد لمجرد عبر حسابه في “إنستغرام” صورة تجمعه بسعد ووالدته الفنانة المغربية نزهة الركراكي، مشيرًا إلى أن الأسرة “تعيش حاليا حياة صعبة جدا بسبب الحكم”.

واعتبر البشير عبده أن نجله لا يستحق الحكم الصادر بحقه، معرباً عن حزنه الشديد لسجن الأخير قائلاً: “حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيتة وكل أفراد أسرتنا لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض”.