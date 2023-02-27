هشام الجخ يخوض أولى تجاربه الفنية مع خالد يوسف في رمضان
أعلن الشاعر المصري هشام الجخ، عن دخوله عالم التمثيل، من خلال المشاركة الدرامية الأولى له في مسلسل "سره الباتع" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من إخراج خالد يوسف.
ونشر الجخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورته من كواليس المسلسل، حيث ظهر وهو يرتدي الجلباب الصعيدي، كما ظهر في البوستر الرسمي للإعلان عن المسلسل.
وعلق على الصورة كاشفا عن اسم الشخصية التي يؤديها في المسلسل وتدعى "صابر"، قائلا: "يا رب تكون تجربة قيّمة، انتظرونا في رمضان، سره الباتع، صابر".
ومسلسل "سره الباتع" تدور أحداثه في عصرين مختلفين، الأول هو الحالي والثاني أيام الثورة الفرنسية نهاية القرن الـ18، وأحداثه مأخوذة من رواية "سره باتع" للأديب المصري الراحل يوسف إدريس.
والمسلسل من إخراج خالد يوسف، ويعتبر أول التجارب التلفزيونية له بعدما قدم عددًا كبيرًا من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا.
ويشارك في مسلسل "سره الباتع" المقرر عرضه في رمضان المقبل عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي بينهم حسين فهمي وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وصلاح عبد الله، وأحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، إضافة إلى التونسية رانيا التومي، وشمس الكويتية، وغيرهم.