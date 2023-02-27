هشام الجخ يخوض أولى تجاربه الفنية مع خالد يوسف في رمضان

أعلن الشاعر المصري هشام الجخ، عن دخوله عالم التمثيل، من خلال المشاركة الدرامية الأولى له في مسلسل "سره الباتع" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من إخراج خالد يوسف.

ونشر الجخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" صورته من كواليس المسلسل، حيث ظهر وهو يرتدي الجلباب الصعيدي، كما ظهر في البوستر الرسمي للإعلان عن المسلسل.

وعلق على الصورة كاشفا عن اسم الشخصية التي يؤديها في المسلسل وتدعى "صابر"، قائلا: "يا رب تكون تجربة قيّمة، انتظرونا في رمضان، سره الباتع، صابر".