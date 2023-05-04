أول تعليق لـجيمي فوكس منذ أزمته الصحية

وتم نقل صاحب الأوسكار إلى المستشفى أثناء تصويره فيلما كوميديًّا بعنوان "باك إن أكشن" مع الممثلة كاميرون دياز، وسط تكتم بشأن حالته الصحية.

وبعد يومين من دخوله المستشفى، قالت كورين فوكس، ابنة الممثل، إن أباها في طور التعافي من وعكة صحية، بسبب ما وصفته بـ"مضاعفات طبية".

وقالت كورين في بيان شاركته بالنيابة عن عائلتها عبر حسابها في "إنستغرام"، "أردنا أن نقول لكم إن أبي، جيمي فوكس، عانى من مضاعفات طبية أمس. ولحسن الحظ وبسبب سرعة التصرف والعناية الرائعة هو بالفعل في طريقه إلى التعافي".

وأضافت "نعلم كم هو محبوب ونقدر صلواتكم. تطلب الأسرة الخصوصية خلال هذا الوقت". ولم تدل بتفاصيل أخرى.