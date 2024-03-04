داليا مصطفى تعلن إصابتها بمرض خطير (فيديو)

أعلنت الفنانة المصرية داليا مصطفى، إصابتها بمرض السكري من النوع الأول، موضحة في مقطع فيديو بثته على صفحتها في موقع "إنستغرام" عن سبب ظهورها مؤخرا وهي ترتدي جهازًا في ذراعيها، كما وجهت رسالة إلى الجمهور بشأن التعامل مع المرض عموما.

وقالت الفنانة المصرية، التي تبلغ من العمر 43 عاما: "أنا كنت منزلة صورة أنا وأختي وكنت مركبة جهاز مرض السكر في دراعي، وبعد ما نزلتها لقيت أمهات كتير بعتولي وناس منظمة لمعارض السكر كلموني وشجعوني إني لابساه ومش مكسوفة".