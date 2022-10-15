إصابة شيرين عبدالوهاب بـ"قطع الرباط الصليبي"

تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لإصابة بقطع الرباط الصليبي أثناء سقوطها في منزلها، ونقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية لـ "إرم نيوز" تفاصيل إصابتها، حيث سقطت على قدمها أثناء تجولها في المنزل، لتشعر بعدها بألم شديد، وتم نقلها إلى مستشفى قريب من منزلها، وبعد إجراء الفحوصات تبين إصابتها بـ "قطع بالرباط الصليبي" في الركبة، والذي يستوجب إجراء عدة جراحات عاجلة.

وقال المصدر، إن شيرين عبدالوهاب تستعد الآن للسفر إلى الخارج، مرجحا أن تكون وجهتها إلى ألمانيا؛ لإجراء الجراحات هناك.

وأوضح المصدر، أن ابنتي ووالدة شيرين سيرافِقْنها أثناء رحلتها العلاجية.

وتأتي إصابة شيرين عبدالوهاب بعد أيام قليلة من تنازلها عن القضايا التي رفعتها على زوجها السابق ومواطنها الفنان حسام حبيب.

وأعلن ياسر قنطوش محامي شيرين في بيان رسمي، مساء الإثنين الماضي، أن "شيرين عبدالوهاب تكن كل تقدير واحترام لحسام حبيب".

وأضاف البيان أنه "حرصًا من الفنانة شيرين عبدالوهاب على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن "حبيب قام برد المتعلقات الخاصة بشيرين، وتمت تسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة"، مؤكدًا أن "ذمة الفنان المصري أصبحت بريئة تمامًا من أي التزام تجاه طليقته".