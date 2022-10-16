عمر كمال يرد على أنباء زواجه من ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي

نفى مطرب المهرجانات المصري عمر كمال زواجه من سيدة الأعمال المصرية ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة.

ونشر العديد من المواقع المصرية خبر زواج عمر كمال من ندى الكامل، مؤكدة أن عقد القران تم مساء السبت في حفل عائلي بعيدا عن وسائل الإعلام.

وقال عمر كمال في تصريح لـ "إرم نيوز" إن الأخبار التي تداولها من قبل وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية غير صحيحة، مؤكدا أنه في حالة زواجه سيقيم حفلا كبيرا يحضره جميع الفنانين ومعظم وسائل الإعلام، مضيفا: "فرحتي الأولى لازم تبقى مهرجان كبير".

وتصدرت ندى الكامل وعمر كمال محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد ظهور الثنائي معا في أكثر من صورة، متبادلين عبارات الغزل، وذلك بعد فترة قليلة من طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي، مما أثار الشك لدى الجمهور حول ارتباطها به.

وأعلنت ندى الكامل في ديسمبر 2021 انفصالها عن زوجها الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بعد قصة حب تغنيا بها باستمرار، وكانا حريصين على إظهارها من خلال القبلات الساخنة على السجادة الحمراء في كل المهرجانات التي حضراها.