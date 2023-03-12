أبرز لقطات مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني
أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، عاهل الأردن، على زوجها رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس.
وكان أبرز لقطات مراسم عقد القران دخول الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني إلى الصالة المخصصة للحدث، في قصر العاهل الأردني "بيت الأردن"، دخولها برفقة شقيقها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وجلست الأميرة فور وصولها إلى جوار عريسها جميل ألكساندر ترميوتس، وعلى يمينها والدها العاهل الأردني، وفي الجهة المقابلة الشيخ أحمد الخلايلة إمام الحضرة الهاشمية.
وألقى الخلايلة كلمة مؤثرة في مستهل مراسم عقد القران، أجزل فيها بوصف العروس بالصفات الطيبة، وأثنى على والدها وأسرتها الهاشمية.
وبعد انتهاء كلمة إمام الحضرة الهاشمية، قامت الأميرة إيمان بترديد صيغة الزواج هي وعريسها، ثم قاما بالتوقيع على عقود الزواج.
وعلى أنغام فرقة "معان" للتراث الشعبي قامت الفرقة بزف العروسين في أرجاء القصر، ثم قامت الأميرة وزوجها بجولة في جنبات المكان.
وعلى إيقاعات الدبكة الشعبية، وبحضور الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا، قامت الأميرة إيمان وزوجها بتقطيع كعكة الزفاف المبهرة، وسط أجواء من البهجة والفرح.