مسلسل "الإمام الشافعي" يرصد أثر مصر في "تغيير الكثير من فتاواه"

أثار الإعلان عن تقديم مسلسل جديد يتناول حياة الإمام الشافعي جدلا، وذلك بعد تقديم أكثر من مسلسل من قبل يتناول حياة الإمام ذاته، فضلا عن تقديم مسلسلات أخرى تناولت حياة الأئمة الأربعة.

ويرصد المسلسل الـ6 سنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، الأمر الذي دفع إلى تساؤلات بشأن رصد هذه الفترة تحديدا.

ورجح الناقد الفني طارق الشناوي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن السبب وراء إعادة إنتاج سيرة الإمام الشافعي، يعود إلى مدى أهمية السنوات الست التي قضاها الشافعي في مصر، حيث جعلته يغير الكثير من فتواه.

ونفى الناقد الشناوي محاولة المسلسل "تلميع الحضارة المصرية"، معلقا في تصريحه: "مش عايز أقول الحضارة المصرية لكنه شيء أبعد من الحضارة، وهي الروح المصرية المتسامحة، والتي نتمنى أن تعود مجددا، وأعتقد أن هذا هو الهدف من المسلسل".

وأضاف الشناوي: "من المعروف تاريخيا أن الإمام الشافعي قد تأثر بالحالة المصرية، وأحكامه بها اختلفت عن أحكامه وهو في العراق".

وكان من بين الذين أبدوا اعتراضهم على تقديم المسلسل الفنانة المصرية عفاف شعيب، التي تعجبت من تقديمه مجددا، رغم تقديمه من قبل في أكثر من عمل، مما عرضها لهجوم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.