بعد تأجيل دورة هذا العام.. استقالة مدير مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الخميس استقالة المخرج أمير رمسيس من منصب مدير المهرجان وذلك بعد دورة واحدة فقط قضاها في موقعه.

وقالت إدارة المهرجان في بيان مقتضب إن رمسيس تقدم بالاستقالة "وقبل رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي استقالته".

وكانت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني أعلنت في أكتوبر تشرين الأول تأجيل الدورة الخامسة والأربعين للمهرجان لموعد يحدد لاحقا بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأجلت مصر مهرجانات سينمائية وموسيقية أخرى منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي، الذي تأسس عام 1976 هو المهرجان السينمائي العربي الوحيد المصنف ضمن الفئة الأولى للمهرجانات السينمائية الدولية وفق تصنيف الاتحاد الدولي للمنتجين.