جيجي حديد تعتزل تويتر بسبب إيلون ماسك

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية صاحبة الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، أنها ستتخلى عن حسابها في تويتر، واصفة موقع التواصل الاجتماعي بأنه "بالوعة من الكراهية والتعصب الأعمى".

وأبلغت جيجي متابعيها بقرارها هذا، من خلال حسابها في إنستغرام، وذلك بعد أيام من استحواذ رجل الأعمال الثري إيلون ماسك على تويتر، وسط قرارات تسريح جماعية لعدد من الموظفين الذين عملوا في المنصة على مدى سنوات طويلة.

وكتبت حديد: "لفترة طويلة، وخاصة بعد القيادة الجديدة، أصبح تويتر بؤرة للكراهية والتعصب، ولا أرغب أن أكون جزءًا من هذا المكان.