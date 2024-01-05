لجين عمران تحظى باستقبال مميز في ليبيا

وقالت عمران في تعليقاتها: "زيارتي الأولى التي أتشرّف فيها إلى أهل الكرم والذوق في ليبيا، شكراً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وفعلا أنا بين أهلي وناسي".

وأضافت: "أنا في طريقي لافتتاح المعرض الذهبي العربي في ليبيا، معرض يدعم ويبرز قوة المرأة الليبية بشكل خاص، والعربية بشكل عام".