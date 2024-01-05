لجين عمران تحظى باستقبال مميز في ليبيا
حظيت الإعلامية السعودية لجين عمران باستقبال حافل ومبهر في ليبيا، التي تزورها لأول مرة في إطار مشاركتها في المعرض الذهبي العربي.
ووثقت لجين عدة مقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" لحفاوة استقبالها من قبل الليبيين منذ لحظة وصولها إلى المطار.
وقالت عمران في تعليقاتها: "زيارتي الأولى التي أتشرّف فيها إلى أهل الكرم والذوق في ليبيا، شكراً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وفعلا أنا بين أهلي وناسي".
وأضافت: "أنا في طريقي لافتتاح المعرض الذهبي العربي في ليبيا، معرض يدعم ويبرز قوة المرأة الليبية بشكل خاص، والعربية بشكل عام".