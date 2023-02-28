بوتين يمنح ستيفن سيجال وسام الصداقة

و في مقابلة على التلفزيون الروسي العام الماضي تحدث عن تهديد وجودي لروسيا من أوكرانيا.

وسيجال، المولود في الولايات المتحدة والخبير في الفنون القتالية، معروف بإنتاج وبطولة أفلام الحركة، أما بوتين الذي منحه الجنسية فهو شغوف بالفنون القتالية.

وفي 2018، أوكلت روسيا لسيجال مهمة تحسين العلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة، في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الدولتين لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة.