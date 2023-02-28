بوتين يمنح ستيفن سيجال وسام الصداقة
منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، الممثل الأمريكي الشهير الحاصل على الجنسية الروسية ستيفن سيجال، وسام الصداقة الرسمي.
وقال الرئيس الروسي في المرسوم الممهور بتوقيعه لتكريم الممثل الأمريكي إنه قرر منحه الوسام لـ"مساهمة سيجال الكبيرة في تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي".
ودعم بطل هوليوود السابق ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 ودعم الحرب في أوكرانيا، وزار منطقة دونباس التي تسيطر عليها القوات الروسية الصيف الماضي.
و في مقابلة على التلفزيون الروسي العام الماضي تحدث عن تهديد وجودي لروسيا من أوكرانيا.
وسيجال، المولود في الولايات المتحدة والخبير في الفنون القتالية، معروف بإنتاج وبطولة أفلام الحركة، أما بوتين الذي منحه الجنسية فهو شغوف بالفنون القتالية.
وفي 2018، أوكلت روسيا لسيجال مهمة تحسين العلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة، في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الدولتين لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة.