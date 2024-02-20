سقوط مؤلم لمادونا على المسرح.. وتصرفها يثير الدهشة (فيديو)
في حادثة طريفة تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، سقطت النجمة الأمريكية مادونا على المسرح خلال حفلها الأخير في مدينة سياتل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي ظهرت فيه مادونا وهي ترقص على المسرح مع فرقتها، حيث سحبها أحد الراقصين وهي جالسة على كرسي، إلا أنه انقلب وسقط كلاهما أرضا.
وبكل سلاسة، أكملت المغنية التي تبلغ من العمر 65 عاما غناءها وهي مستلقية على بطنها، قبل أن تتمكن من الوقوف مرة أخرى.
وعبّر جمهور مادونا عن صدمتهم بمرونتها بهذا العمر، مشددين أن ممارستها المتواصلة للرقص والرياضة، جعلت منها "امرأة حديدية".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها مادونا على المسرح؛ إذ إنها تعرضت لموقف مشابه خلال فقرتها الغنائية بحفل "جوائز بريت" عام 2015، حيث سقطت عن السلالم التي وضعت على المسرح، وذلك بعد تعثرها بردائها الطويل.