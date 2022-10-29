عمر كمال يكشف سبب تجاهله اجتماع نقابة الموسيقيين

كشف المطرب المصري عمر كمال، سبب تغيبه عن اجتماع نقابة الموسيقيين مع مغني المهرجانات لتوفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أنه أجرى عملية جراحية في أسنانه أدت إلى تورم وجهه بشكل لافت.

ونشر عمر كمال عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، اليوم السبت، صورة جمعته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مشيراً إلى أنه قرر الذهاب إلى النقابة لاحقا للتوقيع على القرارات الجديدة بتوفيق أوضاع مغني المهرجانات وحصوله على التصريح، عقب إيقافه مؤخرا مع باقي زملائه.

وعلق كمال على الصورة: “عملت عملية جراحية في ضروسى وأسناني والحمد لله بسيطة وعدت على خير، ده أدى لتورم وشى بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم مصطفى كامل مقدرتش أروح”.

وأضاف: “بعت ڤيديو تفصيلى بحالتي وشكلي واعتذرت عن وجودي اليوم ده للنقابة والناس مشكورة تفهمت الوضع وأنى فعلا مكنش ينفع أقدر أنزل بهذا الشكل وأظهر للناس”.

ووجه الشكر لمصطفى كامل بالقول: “بشكر النقيب المحترم مصطفى كامل، اللى فعلا أول مرة أحس أن لينا فنان بيحس بظروفنا ويدافع عننا ضد أي شيء بيحاول يقلل منى ومن تعبي ومرضي في وقتها، شكرا لحبك ودفاعك عني وعن أبناء نقابتك على أحد البرامج التليفزيونية اللى حاولت التقليل مني بعدم مهنية وعدم احترامي”.