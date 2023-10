مستنبطة من نسخة لجون لينون.. أغنية جديدة لـ"بيتلز" بالذكاء الاصطناعي

تصدر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أغنية جديدة لـ"بيتلز" مُسجّلة ومُعدَّلة بفضل برنامج للذكاء الاصطناعي، بعد أكثر من 53 سنة على انفصال أعضاء الفرقة البريطانية، بحسب ما أعلنه الخميس العضوان فيها بول مكارتني ورينغو ستار.

وقُدّمت أغنية "ناو أند ذِن" Now and Then على أنّها "آخر عمل لفرقة بيتلز، كتبها وغناها جون لينون، ثم طوّرها وعمل عليها بول مكارتني وجورج هاريسون ورينغو ستار، وأكملها أخيرًا بول ورينغو بعد أكثر من أربعة عقود".

وجرى استنباط الأغنية الجديدة استنادًا إلى نسخة أوليّة لها سجّلها جون لينون في سبعينيات القرن العشرين داخل شقته في نيويورك. وبعد وفاته العام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو العام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين.

فأعاد هؤلاء العمل عليها وإكمالها لكنّهم لم يتمكّنوا من إصدارها؛ لأنّ التقنيات التي كانت مُتاحة لهم لم تُبرز صوت جون لينون بنوعية جيدة.