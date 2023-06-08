فجر السعيد تحصل على منع دخول "تام وأبدي" إلى لبنان

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أنها حصلت على منع دخول "تام وأبدي" إلى لبنان، دون أن توضح أو تكشف سبب ذلك المنع.

ووصلت فجر السعيد إلى بلادها قادمة من لبنان، اليوم الخميس، وذلك بعد قضائها 5 ساعات في مطار بيروت، لينتهي الأمر بمنعها من الدخول.

وقالت السعيد في تغريدة مساء الأربعاء: "أنا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات ما أدري سبب وجودي الحين قالولي عليج منع دخول تام وأبدي.. شكراً لبنان".