فجر السعيد تحصل على منع دخول "تام وأبدي" إلى لبنان
كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أنها حصلت على منع دخول "تام وأبدي" إلى لبنان، دون أن توضح أو تكشف سبب ذلك المنع.
ووصلت فجر السعيد إلى بلادها قادمة من لبنان، اليوم الخميس، وذلك بعد قضائها 5 ساعات في مطار بيروت، لينتهي الأمر بمنعها من الدخول.
وقالت السعيد في تغريدة مساء الأربعاء: "أنا في مطار بيروت صارلي خمس ساعات ما أدري سبب وجودي الحين قالولي عليج منع دخول تام وأبدي.. شكراً لبنان".
وكانت فجر السعيد تعتزم زيارة لبنان للمشاركة في أحد البرامج التلفزيونية بدعوة من الإعلامي وليد عبود، إلا أن منع دخولها حال دون إتمام الحلقة، بحسب مجلة "الجرس".
وكشفت مجلة "الجرس" أن قرار منع دخول فجر السعيد للبنان جاء من جانب شعبة المعلومات بالأمن العام منذ 2022، لافتة إلى أن وزير الداخلية بسام مولوي تدخل شخصياً في الأمر.