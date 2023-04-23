إيلون ماسك يفاجئ محمد هنيدي
علق الفنان الكوميدي المصري محمد الهنيدي على إزالة علامة التوثيق الزرقاء من حسابه على تويتر وظهورها في ما بعد بطريقة ظريفة لا تخلو من السخرية.
وقال الفنان المصري في تغريدة بعد سحب علامة التوثيق من حسابه: "بعد خدمة ١٠ سنين في تويتر .. الفاجر بيقولي ادفعله فلوس في علامة زرقا استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي".
وبعد هذه التغريدة أعادت تويتر علامة التوثيق لحساب الفنان محمد هنيدي.
وقال هنيدي بعد إعادة علامة التوثيق لحسابه: "بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني واني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع اني مشتركتش ..بس واضح ان ابو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه".
ويقدر عدد المتابعين للفنان محمد الهنيدي عبر تويتر بأكثر من 13.9 مليون متابع.
ونفذت المنصة المملوكة لإيلون ماسك تهديدها بسحب هذه الشارة الشهيرة من أي حساب لا يدفع صاحبه مقابل التوثيق.
فقد أخذ شكل الشبكة الاجتماعية بالتغيّر سريعاً الخميس، مع سحب العلامات الزرقاء التي كانت تُمنح منذ سنوات بمجرد التحقق من هوية المستخدم، وفق شروط معينة بينها شهرة صاحب الحساب.
وبذلك اختفت العلامة الزرقاء من حسابات شخصيات مثل جاستن بيبر وكريستيانو رونالدو وبيل غيتس أو ليدي غاغا، وكذلك من حسابات الكثير من الصحفيين والأساتذة الجامعيين والناشطين، بمن فيهم حتى جاك دورسي، مؤسس تويتر.
على الجانب السياسي، سُحبت علامة التوثيق الزرقاء من حسابات الكثير من المسؤولين، لكن بعضهم حصل على علامة التوثيق الرمادية المخصصة للحسابات الحكومية أو بعض المنظمات، وهذه حالة كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي.
وباتت العلامة الزرقاء تشير حاليا إلى المستخدمين الذين يدفعون ثمانية دولارات شهرياً للحصول على هذه الشارة ومزايا أخرى (زيادة الرؤية للحسابات، وامتيازات تقنية، وإعلانات أقل)، مثل دونالد ترامب جونيور أو دالاي لاما.