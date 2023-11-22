شاكيرا: مسيرتي المهنية تأثرت بسبب دعمي لشريكي السابق

استحوذت شاكيرا على اهتمام الصحافة منذ الخميس الماضي، وذلك عقب فوزها بـ 3 جوائز بحفل "غرامي" بنسخته اللاتينية، ولاحقًا لاعترافها بالاحتيال أمام وزارة الخزانة وموافقتها على دفع غرامة بملايين الدولارات لتجنب السجن.

وفي مقابلة جديدة لشاكيرا مع النسخة الكولومبية من مجلة ¡Hola!، قالت النجمة إن مسيرتها المهنية "عانت" إثر ابتعادها عن مجال صناعة الموسيقى وعيشها بعيدًا عن مكان عملها الحقيقي في الولايات المتحدة.

وأضافت "عندما يكون لدى الزوجين العاملين أطفال، فمن الطبيعي أن يُجبَر أحدهما على التنحي قليلاً عن انشغالاته، وعادة ما يكون هذا الشخص هو المرأة".

وأشار موقع infobae الإسباني إلى أن شاكيرا اختارت دعم بيكيه على حساب مسيرتها المهنية، لكنها وفور انفصالها عنه، سارعت إلى الاستوديو وأعربت عن غضبها ومشاعرها من خلال أغانيها.

وأضاف الموقع أن المغنية الكولومبية قررت إعطاء الأولوية لحياتها المهنية ولأطفالها، إذ أكدت أن ذلك هو الأهم بالنسبة لها الآن.

كما لفت الموقع إلى أكثر التصاريح إثارة للدهشة وهو تصريح المحامي الخاص لشاكيرا عندما قال "وقوع شاكيرا في الحب كلفها 120 مليون يورو" مؤكدًا بشكل قاطع أنها لو وقعت في حب اللاعب "سيرجيو راموس"، بدلًا من "جيرارد بيكيه"، لكان ذلك سيكلفها أموالًا أقل بكثير.

بينما علل الصحفي جوردي باستي، تصريح المحامي على أنه أشارة للسنوات التي قضتها شاكيرا في برشلونة، المدينة، التي عاشت فيها خلال علاقتها مع لاعب كرة القدم السابق، والتي كانت باهظة الثمن.